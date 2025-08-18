신탄진역-서울 강남 고속버스 일일 4회 운행
입력 2025.08.18 (10:52) 수정 2025.08.18 (16:07)
대전 대덕구는 이달부터 신탄진역에서 출발해 서울 강남을 오가는 고속버스를 운행한다고 밝혔습니다.
이번 조치에 따라 유성터미널을 출발해 신탄진역을 경유하는 서울행 고속버스가 일일 4회 운행될 예정입니다.
대덕구는 지난 5월 개통한 인천공항행 버스 노선과 더불어 신탄진동 일대 주민들의 교통 편의성이 개선될 것으로 기대했습니다.
