충남도, 오늘부터 도민참여예산 사업 선정 온라인투표

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

충남도가 오늘(18일)부터 열흘 동안 내년도 도민참여예산 제안 사업 선정을 위한 온라인 투표를 진행합니다.



투표 대상은 도 정책사업 17건과 시군 생활 밀착 사업 27건으로 '충남서로이음' 누리집을 통해 분야별 우선순위 사업 5건을 선택할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!