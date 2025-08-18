충남도, 오늘부터 도민참여예산 사업 선정 온라인투표
입력 2025.08.18 (10:53) 수정 2025.08.18 (16:07)
충남도가 오늘(18일)부터 열흘 동안 내년도 도민참여예산 제안 사업 선정을 위한 온라인 투표를 진행합니다.
투표 대상은 도 정책사업 17건과 시군 생활 밀착 사업 27건으로 '충남서로이음' 누리집을 통해 분야별 우선순위 사업 5건을 선택할 수 있습니다.
