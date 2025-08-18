930뉴스(전주)

[전북의 창] 완주 삼례토성 발굴 조사 시작

입력 2025.08.18 (10:57) 수정 2025.08.18 (16:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

전주시, 청년국 신설…인구 유출 대안은

전주시, 청년국 신설…인구 유출 대안은
“논콩 과습 때 웃거름 줘야 수확량 늘어”

“논콩 과습 때 웃거름 줘야 수확량 늘어”

다음
[앵커]

완주 삼례토성에 대한 발굴 조사가 시작됩니다.

정읍시가 취약 계층을 대상으로 생필품 꾸러미를 전달합니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

완주군이 역사 문화권 중요 유적 발굴 지원 사업으로 삼례토성에 대한 발굴을 시작합니다.

삼례토성은 천5백여 년 전 마한 말부터 백제 초기 사이 축조돼 당시 행정·군사 거점 기능을 한 것으로 추정됩니다.

특히 백제의 전북 지역 진출 시기를 입증하는 중요한 자료로 평가받으며, 익산 금마 도성 방어의 거점 역할을 했을 것으로도 여겨지고 있습니다.

[장기재/완주군 문화역사과 : "삼례토성은 완주군의 역사적 뿌리를 밝히는 열쇠이며 발굴 성과를 주민과 공유하고 후대에 전승하는 것이 목표입니다."]

정읍시가 지역의 봉사·사회단체들과 함께 생필품 꾸러미를 취약 계층 가정에 전달합니다.

대상은 저소득 독거 노인과 1인 중장년, 자살위험군 가정으로, 보냉 가방과 양산, 손 세정제, 치약 등 생필품을 담은 꾸러미를 제공합니다.

[백지원/정읍시 사회복지과장 : "시민 누구도 복지에서 소외되지 않도록 촘촘한 지역 안전망을 구축해 나가겠습니다."]

임실군이 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원에 대한 안전 점검, 보수를 마치고 내일(19일) 재개장합니다.

임실군은 출렁다리 시설물을 면밀히 점검하고, 생태공원 일대에 해바라기와 메리골드 등 9개 종, 만 3천여 그루의 꽃을 심었습니다.

또 폭염에 대비해 주변 기온을 낮출 분무 시설을 설치했습니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:한상근

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [전북의 창] 완주 삼례토성 발굴 조사 시작
    • 입력 2025-08-18 10:57:21
    • 수정2025-08-18 16:16:11
    930뉴스(전주)
[앵커]

완주 삼례토성에 대한 발굴 조사가 시작됩니다.

정읍시가 취약 계층을 대상으로 생필품 꾸러미를 전달합니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

완주군이 역사 문화권 중요 유적 발굴 지원 사업으로 삼례토성에 대한 발굴을 시작합니다.

삼례토성은 천5백여 년 전 마한 말부터 백제 초기 사이 축조돼 당시 행정·군사 거점 기능을 한 것으로 추정됩니다.

특히 백제의 전북 지역 진출 시기를 입증하는 중요한 자료로 평가받으며, 익산 금마 도성 방어의 거점 역할을 했을 것으로도 여겨지고 있습니다.

[장기재/완주군 문화역사과 : "삼례토성은 완주군의 역사적 뿌리를 밝히는 열쇠이며 발굴 성과를 주민과 공유하고 후대에 전승하는 것이 목표입니다."]

정읍시가 지역의 봉사·사회단체들과 함께 생필품 꾸러미를 취약 계층 가정에 전달합니다.

대상은 저소득 독거 노인과 1인 중장년, 자살위험군 가정으로, 보냉 가방과 양산, 손 세정제, 치약 등 생필품을 담은 꾸러미를 제공합니다.

[백지원/정읍시 사회복지과장 : "시민 누구도 복지에서 소외되지 않도록 촘촘한 지역 안전망을 구축해 나가겠습니다."]

임실군이 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원에 대한 안전 점검, 보수를 마치고 내일(19일) 재개장합니다.

임실군은 출렁다리 시설물을 면밀히 점검하고, 생태공원 일대에 해바라기와 메리골드 등 9개 종, 만 3천여 그루의 꽃을 심었습니다.

또 폭염에 대비해 주변 기온을 낮출 분무 시설을 설치했습니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:한상근
이지현
이지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.