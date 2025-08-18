[전북의 창] 완주 삼례토성 발굴 조사 시작

동영상 고정 취소

[앵커]



완주 삼례토성에 대한 발굴 조사가 시작됩니다.



정읍시가 취약 계층을 대상으로 생필품 꾸러미를 전달합니다.



전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



[리포트]



완주군이 역사 문화권 중요 유적 발굴 지원 사업으로 삼례토성에 대한 발굴을 시작합니다.



삼례토성은 천5백여 년 전 마한 말부터 백제 초기 사이 축조돼 당시 행정·군사 거점 기능을 한 것으로 추정됩니다.



특히 백제의 전북 지역 진출 시기를 입증하는 중요한 자료로 평가받으며, 익산 금마 도성 방어의 거점 역할을 했을 것으로도 여겨지고 있습니다.



[장기재/완주군 문화역사과 : "삼례토성은 완주군의 역사적 뿌리를 밝히는 열쇠이며 발굴 성과를 주민과 공유하고 후대에 전승하는 것이 목표입니다."]



정읍시가 지역의 봉사·사회단체들과 함께 생필품 꾸러미를 취약 계층 가정에 전달합니다.



대상은 저소득 독거 노인과 1인 중장년, 자살위험군 가정으로, 보냉 가방과 양산, 손 세정제, 치약 등 생필품을 담은 꾸러미를 제공합니다.



[백지원/정읍시 사회복지과장 : "시민 누구도 복지에서 소외되지 않도록 촘촘한 지역 안전망을 구축해 나가겠습니다."]



임실군이 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원에 대한 안전 점검, 보수를 마치고 내일(19일) 재개장합니다.



임실군은 출렁다리 시설물을 면밀히 점검하고, 생태공원 일대에 해바라기와 메리골드 등 9개 종, 만 3천여 그루의 꽃을 심었습니다.



또 폭염에 대비해 주변 기온을 낮출 분무 시설을 설치했습니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



영상편집:한상근



