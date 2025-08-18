“논콩 과습 때 웃거름 줘야 수확량 늘어”
입력 2025.08.18 (10:57)
농촌진흥청이 논콩 재배 시, 토양에 수분이 많으면 뿌리 활력이 떨어지고 양분 결핍이 생길 수 있다며, 꽃이 필 때부터 꼬투리가 맺힐 때까지 웃거름을 줘야 한다고 강조했습니다.
질소 비료를 한 차례 준 결과 수확량은 최대 23% 늘었다고 설명했습니다.
낱알형은 작물에 직접 닿지 않게 뿌리고, 액상형은 정해진 희석 비율을 지켜 뿌려야 한다고 덧붙였습니다.
농촌진흥청이 논콩 재배 시, 토양에 수분이 많으면 뿌리 활력이 떨어지고 양분 결핍이 생길 수 있다며, 꽃이 필 때부터 꼬투리가 맺힐 때까지 웃거름을 줘야 한다고 강조했습니다.
