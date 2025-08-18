예금 보호한도 상향…“금융권 예금 이탈 촉각”
입력 2025.08.18 (10:57) 수정 2025.08.18 (16:17)
다음 달 1일부터 예금자 보호한도가 5천만 원에서 1억 원으로 늘어납니다.
예금자 보호한도는 금융회사가 파산했을 때 예금자가 돌려받을 수 있는 최대 보장 금액입니다.
한도 상향에 따라 상대적으로 금리가 높은 금융회사로 예금이 몰릴 가능성이 커 일부 금융회사들은 자금 유동성과 건전성에 어려움을 겪을 수 있을 거란 전망도 나옵니다.
예금자 보호한도는 금융회사가 파산했을 때 예금자가 돌려받을 수 있는 최대 보장 금액입니다.
한도 상향에 따라 상대적으로 금리가 높은 금융회사로 예금이 몰릴 가능성이 커 일부 금융회사들은 자금 유동성과 건전성에 어려움을 겪을 수 있을 거란 전망도 나옵니다.
