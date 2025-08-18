오늘부터 나흘 동안 전북 전역 을지연습 실시

동영상 고정 취소

오늘(18)부터 오는 21일까지 나흘 동안 전북 전역에서 을지연습이 실시됩니다.



올해 을지연습은 드론과 위치 정보시스템, 사이버 공격 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전 훈련과 함께 공습 대비 대피와 소방차 길 터주기 등 민방위 훈련이 함께 시행됩니다.



특히 공군 제38전투비행전대는 앞으로 닷새 동안 24시간 연속 비행훈련을 진행한다며, 부대 인근에서 발생하는 비행음에 대한 지역 주민들의 양해를 구했습니다.



