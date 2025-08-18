문자 신고 등 가능한 ‘전북 119상담톡’ 운영
입력 2025.08.18 (10:59) 수정 2025.08.18 (16:19)
전북도 소방본부가 통화 신고가 어려운 언어, 청각 장애인 등을 위해 '전북 119상담톡'을 오늘(18)부터 시범 운영합니다.
카카오톡에서 '전북 119상담톡'을 검색해 친구 추가를 하면, 문자로 구급차 출동 요청이나, 병원 안내 등을 받을 수 있습니다.
소방본부는 의견 수렴 등을 거쳐 이용 대상을 모든 도민으로 확대할 계획입니다.
