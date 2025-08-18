문자 신고 등 가능한 ‘전북 119상담톡’ 운영

동영상 고정 취소

전북도 소방본부가 통화 신고가 어려운 언어, 청각 장애인 등을 위해 '전북 119상담톡'을 오늘(18)부터 시범 운영합니다.



카카오톡에서 '전북 119상담톡'을 검색해 친구 추가를 하면, 문자로 구급차 출동 요청이나, 병원 안내 등을 받을 수 있습니다.



소방본부는 의견 수렴 등을 거쳐 이용 대상을 모든 도민으로 확대할 계획입니다.



