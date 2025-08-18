광주시 ‘AI 활용 모빌리티’ 국가시범도시 착수

동영상 고정 취소

광주시가 추진 중인 AI 관련 사업들이 정부의 새 국정운영 방향과 맞물리면서 속도를 내고 있습니다.



당장 다음 달 인공지능 모빌리티 시범도시 연구용역이 시작되고, 미래차 클러스터 조성 사업 용역도 추진키로 했습니다.



손민주 기자가 보도합니다.



지난 13일 국정기획위원회가 발표한 이재명 정부 국정과제.



인공지능 사업 육성이 차기 정부 성장 동력으로 비중 있게 소개됐습니다.



[정태호/국정기획위 경제1분과위원장/지난 13일 : "우리 사회를 AI 중심으로 신속히 전환해서 AI 세계 3대 강국으로 만들겠습니다."]



이에 따라 광주시의 AI 사업도 탄력을 받을 것으로 기대됩니다.



첫 단추로, 광주시와 국토교통부가 다음 달 'AI 모빌리티 국가 시범도시' 연구용역에 착수합니다.



2030년까지 도로·신호·관제를 AI로 통합하고 자율주행 자동차와 로봇을 활용해 미래형 이동 체계의 구축을 목표로 하는 사업입니다.



사업 규모가 1조 5천억 원에 이릅니다.



[최태주/광주시 인공지능산업실장 : "자율주행이라든가 AI라든가 이런 것들을 도시 전체에서 실증해 보는 사업입니다. 기본 기획 용역을 통해서 전반적인 마스터플랜을 수립하고 그와 관련해서 예비타당성 절차를 거쳐야 합니다."]



여기에 더해 AI 기반 자동차 제조업 생태계를 구축하는 또 다른 국정과제 이행 사업도 추진됩니다.



광주시는 내년 상반기까지 '인공지능 기반 미래차 클러스터 조성 사업'의 용역을 마치고, 국비사업 예비타당성 조사를 신청할 계획이라고 밝혔습니다.



두 사업이 최종 본예산을 확보해 궤도에 오르면 현재 2단계 사업이 추진 중인 AI국가시범도시 사업과 시너지 효과를 낼 것으로 기대됩니다.



다른 자치단체도 AI와 미래차 산업 육성을 추진하고 있는 만큼, 어떻게 경쟁에서 우위를 확보하느냐가 앞으로의 과제가 될 전망입니다.



KBS 뉴스 손민주입니다.



영상편집:이성훈



