[주간 이슈 PICK] 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식 열려 외

동영상 고정 취소

[앵커]



한 주간 이슈를 확인하는 '주간 이슈 픽' 순서입니다.



오늘(18일)은 서거 16주기를 맞은 김대중 전 대통령 추모식이 열립니다.



건물 해체가 시작된 금호타이어 광주공장 화재 원인을 밝히기 위한 합동 감식도 시작됩니다.



백미선 기자입니다.



[리포트]



평생에 걸친 민주주의 실천과 인권, 평화에 대한 기여로 노벨평화상을 수상한 김대중 전 대통령.



유일한 호남출신의 대통령인 김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 추모 행사가 열립니다.



김대중의 정치 역정을 담은 다큐멘터리 영화 '길 위의 김대중'과 연극 '사형수 김대중'이 앞서 공개된 가운데 올해는 청년 김대중이 정치지도자로 거듭나는 과정을 집중 조명한 신작 연극 '지도자 김대중'이 무대에 오릅니다.



부인 이희호 여사와 나눈 옥중 서신을 전문 배우들의 목소리로 되살려 피아노 연주와 함께 듣는 낭독회가 열립니다.



민주와 평화를 주제로 한 추모 음악회에선 민중가수 등 다양한 음악가들의 다채로운 공연이 선보입니다.



지난 5월 화재로 가동이 중단된 금호타이어 광주공장 화재 원인 분석을 위한 현장 합동감식이 시작됩니다.



경찰과 소방당국, 국립과학수사연구원은 최초 발화지점으로 추정되는 금호타이어 2공장 정련동을 중심으로 화재 원인을 집중 조사할 방침입니다.



중장년 구직자를 위한 채용 박람회가 김대중컨벤션 센터에서 열립니다.



경력직 구직자 맞춤형 이력서와 면접 코칭 등 취업 상담과 창업 컨설팅, 증명사진 촬영, 메이크업 등 취업 지원 프로그램이 마련됩니다.



가죽과 금속, 나무 등을 활용한 각종 핸드메이드 제품을 한자리에서 만날 수 있는 빛고을 핸드메이드 페어가 이번 주 금요일부터 사흘간 열립니다.



지금까지 주간 이슈 PICK이었습니다.



영상편집:이두형



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!