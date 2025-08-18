다음 달 ‘광주 RISE 사업단’ 출범
입력 2025.08.18 (11:08) 수정 2025.08.18 (16:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
'광주 RISE 사업단'이 다음 달 출범합니다.
광주 RISE센터와 17개 대학 RISE 사업단은 다음 달 3일 전남대 민주마루에서 지역-대학 동반성장 광주 RISE 선포식과 함께 출범식을 엽니다.
광주 RISE 사업단은 대학을 중심으로 지역사회와 산업, 연구기관의 역량을 결집해 지역혁신을 위한 각종 사업을 수행할 예정입니다.
광주 RISE센터와 17개 대학 RISE 사업단은 다음 달 3일 전남대 민주마루에서 지역-대학 동반성장 광주 RISE 선포식과 함께 출범식을 엽니다.
광주 RISE 사업단은 대학을 중심으로 지역사회와 산업, 연구기관의 역량을 결집해 지역혁신을 위한 각종 사업을 수행할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 다음 달 ‘광주 RISE 사업단’ 출범
-
- 입력 2025-08-18 11:08:40
- 수정2025-08-18 16:18:28
'광주 RISE 사업단'이 다음 달 출범합니다.
광주 RISE센터와 17개 대학 RISE 사업단은 다음 달 3일 전남대 민주마루에서 지역-대학 동반성장 광주 RISE 선포식과 함께 출범식을 엽니다.
광주 RISE 사업단은 대학을 중심으로 지역사회와 산업, 연구기관의 역량을 결집해 지역혁신을 위한 각종 사업을 수행할 예정입니다.
광주 RISE센터와 17개 대학 RISE 사업단은 다음 달 3일 전남대 민주마루에서 지역-대학 동반성장 광주 RISE 선포식과 함께 출범식을 엽니다.
광주 RISE 사업단은 대학을 중심으로 지역사회와 산업, 연구기관의 역량을 결집해 지역혁신을 위한 각종 사업을 수행할 예정입니다.
-
-
류성호 기자 menbal@kbs.co.kr류성호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.