광주시의회, 영화·영상정책 토론회 개최

동영상 고정 취소

광주의 영화·영상 정책의 한계를 진단하고 대안을 모색하는 토론회가 오늘(18일) 오후 광주시의회 예산결산특별위원회실에서 열립니다.



광주시의회 정다은 의원과 광주독립영화협회가 공동 주최하는 이번 토론회는 영화 '님아, 그 강을 건너지 마오'를 제작한 진모영 감독과 허지은 감독 등이 참여해 지역 영화 현장의 현실과 동떨어진 정책의 한계를 진단하고 광주의 영화영상산업 컨트롤타워와 영화정책 기구 설립 방안 등을 모색합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!