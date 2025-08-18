광주시의회, 영화·영상정책 토론회 개최
입력 2025.08.18 (11:09) 수정 2025.08.18 (16:18)
광주의 영화·영상 정책의 한계를 진단하고 대안을 모색하는 토론회가 오늘(18일) 오후 광주시의회 예산결산특별위원회실에서 열립니다.
광주시의회 정다은 의원과 광주독립영화협회가 공동 주최하는 이번 토론회는 영화 '님아, 그 강을 건너지 마오'를 제작한 진모영 감독과 허지은 감독 등이 참여해 지역 영화 현장의 현실과 동떨어진 정책의 한계를 진단하고 광주의 영화영상산업 컨트롤타워와 영화정책 기구 설립 방안 등을 모색합니다.
류성호 기자 menbal@kbs.co.kr류성호 기자의 기사 모음
