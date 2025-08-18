보성전어축제 22일부터 개최…“맨손 전어잡기”
입력 2025.08.18 (11:09) 수정 2025.08.18 (16:18)
보성군 대표 여름축제인 보성 전어축제가 오는 22일부터 이틀 동안 열립니다.
이번 축제는 해변 대형 풀장에서 체험하는 맨손으로 전어 잡기와 전어를 활용한 요리 시식회 등 다양한 프로그램이 진행될 예정입니다.
전어는 불포화지방산이 풍부하고 칼슘 함량이 우유보다 높아 건강식으로도 주목받고 있습니다.
