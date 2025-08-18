경상남도, 10년 내다본 산업입지 수급계획 수립

동영상 고정 취소

경상남도가 조선과 우주항공, 방산 등 주력 분야의 산업단지 수요와 공급 전략이 담긴 제5차 경상남도 산업입지 수급계획을 수립했습니다.



미래 수요를 예측하고 난개발 방지를 목적으로 만든 이 계획안은 10년 단위로 수립하는 법정계획으로서 국토교통부 심의를 거쳐 올해 하반기 최종 고시될 예정입니다.



경남에는 현재 산업단지 208곳이 운영되고 있으며 면적이 142.6㎢로 전국에서 네 번째로 넓습니다.



