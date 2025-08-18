김해시, 가야왕도 고도 지정 절차 추진
입력 2025.08.18 (11:24) 수정 2025.08.18 (16:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
김해시가 가야왕도의 역사성과 도시 정체성 확립을 위해 고도 지정을 추진합니다.
'고도'는 한 시대의 수도로서 역사적 가치가 큰 지역을 국가가 지정해 문화유산 관리를 지원하는 제도입니다.
김해시는 대성동 고분군과 봉황동 유적 등 국가 사적을 기반으로 고도 지정 관련 학술 용역을 내년까지 진행하고, 국가유산청 심의 등을 추진할 계획입니다.
'고도'는 한 시대의 수도로서 역사적 가치가 큰 지역을 국가가 지정해 문화유산 관리를 지원하는 제도입니다.
김해시는 대성동 고분군과 봉황동 유적 등 국가 사적을 기반으로 고도 지정 관련 학술 용역을 내년까지 진행하고, 국가유산청 심의 등을 추진할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 김해시, 가야왕도 고도 지정 절차 추진
-
- 입력 2025-08-18 11:24:41
- 수정2025-08-18 16:17:11
김해시가 가야왕도의 역사성과 도시 정체성 확립을 위해 고도 지정을 추진합니다.
'고도'는 한 시대의 수도로서 역사적 가치가 큰 지역을 국가가 지정해 문화유산 관리를 지원하는 제도입니다.
김해시는 대성동 고분군과 봉황동 유적 등 국가 사적을 기반으로 고도 지정 관련 학술 용역을 내년까지 진행하고, 국가유산청 심의 등을 추진할 계획입니다.
'고도'는 한 시대의 수도로서 역사적 가치가 큰 지역을 국가가 지정해 문화유산 관리를 지원하는 제도입니다.
김해시는 대성동 고분군과 봉황동 유적 등 국가 사적을 기반으로 고도 지정 관련 학술 용역을 내년까지 진행하고, 국가유산청 심의 등을 추진할 계획입니다.
-
-
박기원 기자 pray@kbs.co.kr박기원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.