김해시, 가야왕도 고도 지정 절차 추진

김해시가 가야왕도의 역사성과 도시 정체성 확립을 위해 고도 지정을 추진합니다.



'고도'는 한 시대의 수도로서 역사적 가치가 큰 지역을 국가가 지정해 문화유산 관리를 지원하는 제도입니다.



김해시는 대성동 고분군과 봉황동 유적 등 국가 사적을 기반으로 고도 지정 관련 학술 용역을 내년까지 진행하고, 국가유산청 심의 등을 추진할 계획입니다.



