6회 함안 말이산 별 축제 오는 23일 개최

제6회 함안 말이산 별 축제가 오는 23일 함안박물관과 말이산고분군 일대에서 개최됩니다.



함안 말이산 별 축제에는 가야 최초의 별자리가 확인된 말이산 13호분의 역사적 가치를 되돌아보는 다양한 행사와 천체 망원경으로 별을 관측하는 체험 프로그램도 마련됩니다.



