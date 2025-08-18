남해 지족마을 등 어촌마을 워케이션 6곳 선정
입력 2025.08.18 (11:25) 수정 2025.08.18 (16:20)
어촌어항공단과 해양수산부는 남해 지족마을 등 전국 6곳을 일과 휴식을 동시에 할 수 있는 어촌마을 워케이션 명소로 선정했습니다.
어촌마을 워케이션은 어촌어항공단과 해수부가 마을 유휴공간을 공유오피스로 조성하고, 체험·숙박·음식 등을 연계해 마을 경제 활성화를 추진하는 사업입니다.
어촌어항공단과 해양수산부는 남해 지족마을 등 전국 6곳을 일과 휴식을 동시에 할 수 있는 어촌마을 워케이션 명소로 선정했습니다.
