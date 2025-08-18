유니스트, 창업기업 육성 시범 사업 선정
입력 2025.08.18 (11:42) 수정 2025.08.18 (16:27)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
유니스트가 중소벤처기업부가 추진하는 '딥테크 특화 창업 중심대학' 시범 사업에 선정됐습니다.
이 사업은 창업기업을 집중 육성하기 위한 것으로, 선정된 대학에는 창업기업의 사업화와 전문 조직 운영 등을 포함해 약 10억 원을 지원합니다.
전국의 과학기술특성화 대학을 대상으로 한 시범 사업에는 3개 대학이 신청한 가운데 유니스트가 최종 선정됐습니다.
이 사업은 창업기업을 집중 육성하기 위한 것으로, 선정된 대학에는 창업기업의 사업화와 전문 조직 운영 등을 포함해 약 10억 원을 지원합니다.
전국의 과학기술특성화 대학을 대상으로 한 시범 사업에는 3개 대학이 신청한 가운데 유니스트가 최종 선정됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 유니스트, 창업기업 육성 시범 사업 선정
-
- 입력 2025-08-18 11:42:46
- 수정2025-08-18 16:27:58
유니스트가 중소벤처기업부가 추진하는 '딥테크 특화 창업 중심대학' 시범 사업에 선정됐습니다.
이 사업은 창업기업을 집중 육성하기 위한 것으로, 선정된 대학에는 창업기업의 사업화와 전문 조직 운영 등을 포함해 약 10억 원을 지원합니다.
전국의 과학기술특성화 대학을 대상으로 한 시범 사업에는 3개 대학이 신청한 가운데 유니스트가 최종 선정됐습니다.
이 사업은 창업기업을 집중 육성하기 위한 것으로, 선정된 대학에는 창업기업의 사업화와 전문 조직 운영 등을 포함해 약 10억 원을 지원합니다.
전국의 과학기술특성화 대학을 대상으로 한 시범 사업에는 3개 대학이 신청한 가운데 유니스트가 최종 선정됐습니다.
-
-
박영하 기자 ha93@kbs.co.kr박영하 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.