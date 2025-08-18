울산고래축제 다음 달 25일 개막…체험 다채

동영상 고정 취소

올해 29회째를 맞는 울산고래축제가 다음 달 25일부터 28일까지 남구 장생포 고래문화특구 일원에서 열립니다.



'고래의 선물'을 주제로 열리는 올해 고래축제는 단순한 관람을 넘어 체험과 참여가 어우러진 오감형 콘텐츠로 채워집니다.



또 뮤지컬 갈라 콘서트와 고래열린음악회, 고래오케스트라 등 다양한 공연이 펼쳐지고 축제장 곳곳에 놀이시설 등이 들어섭니다.



