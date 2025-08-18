오토바이가 마주오던 승용차와 충돌…운전자 숨져
입력 2025.08.18 (11:48) 수정 2025.08.18 (15:45)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 새벽 1시 20분쯤 부산 부산진구의 한 도로에서 30대 운전자가 몰던 오토바이가 마주 오던 승용차와 충돌했습니다.
이 사고로 오토바이 운전자가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 오토바이가 중앙선을 넘어 달리다 반대편 도로에서 오던 승용차와 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 오토바이 운전자가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 오토바이가 중앙선을 넘어 달리다 반대편 도로에서 오던 승용차와 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 오토바이가 마주오던 승용차와 충돌…운전자 숨져
-
- 입력 2025-08-18 11:48:09
- 수정2025-08-18 15:45:29
오늘 새벽 1시 20분쯤 부산 부산진구의 한 도로에서 30대 운전자가 몰던 오토바이가 마주 오던 승용차와 충돌했습니다.
이 사고로 오토바이 운전자가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 오토바이가 중앙선을 넘어 달리다 반대편 도로에서 오던 승용차와 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 오토바이 운전자가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 오토바이가 중앙선을 넘어 달리다 반대편 도로에서 오던 승용차와 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
이준석 기자 alleylee@kbs.co.kr이준석 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.