오토바이가 마주오던 승용차와 충돌…운전자 숨져

오늘 새벽 1시 20분쯤 부산 부산진구의 한 도로에서 30대 운전자가 몰던 오토바이가 마주 오던 승용차와 충돌했습니다.



이 사고로 오토바이 운전자가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



경찰은 오토바이가 중앙선을 넘어 달리다 반대편 도로에서 오던 승용차와 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



