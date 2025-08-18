930뉴스(부산)

김해공항 제2출국장 APEC 전용 출국장으로 운영

입력 2025.08.18 (11:48) 수정 2025.08.18 (15:46)

김해공항 제2출국장이 에이펙, 즉 아시아태평양경제협력체 정상회의 기간 각국 대표단 전용 출국장으로 사용됩니다.

김해공항은 현재 공사 중인 김해공항 제2출국장을 10월 말부터 11월 초까지 에이펙 기간 세관, 출입국 검역 인력을 배치해 에이펙 전용 출국장으로 운영합니다.

김해공항은 내년 초부터 일반 이용객도 이용할 수 있도록 제2출국장을 정식 운영할 계획입니다.

  김해공항 제2출국장 APEC 전용 출국장으로 운영
    입력 2025-08-18 11:48:27
    수정2025-08-18 15:46:06
    930뉴스(부산)
김해공항 제2출국장이 에이펙, 즉 아시아태평양경제협력체 정상회의 기간 각국 대표단 전용 출국장으로 사용됩니다.

김해공항은 현재 공사 중인 김해공항 제2출국장을 10월 말부터 11월 초까지 에이펙 기간 세관, 출입국 검역 인력을 배치해 에이펙 전용 출국장으로 운영합니다.

김해공항은 내년 초부터 일반 이용객도 이용할 수 있도록 제2출국장을 정식 운영할 계획입니다.
강성원
강성원 기자

