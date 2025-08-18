공동어시장 현대화…설계 보완 협의체 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산공동어시장 현대화 사업 연내 착공을 위해 부산시가 '설계도서 보완 협의체'를 운영합니다.



협의체에는 부산시와 부산공동어시장, 수협, 해양수산부, HJ중공업 컨소시엄 등이 참여합니다.



협의체는 앞으로 매주 한 차례 만나 설계도서 보완 작업을 벌입니다.



실시설계를 맡은 HJ중공업은 협의체 논의를 거쳐 올 연말, 공동어시장 현대화 공사에 착수할 계획입니다.



