부산 주민세 472억 원 부과…다음 달 1일까지 납부

부산시는 8월분 주민세 150만여 건에 대해 472억 원을 부과했습니다.



주민세는 다음 달 1일까지 납부해야 합니다.



주민세 개인분은 과세기준일인 지난달 1일 부산시에 주소지를 둔 세대주와 1년 이상 체류 중인 외국인에게 부과됩니다.



기초수급자와 미성년자, 30세 미만 미혼 단독 세대주는 과세 대상에서 제외됩니다.



