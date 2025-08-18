‘새출발기금’ 채무조정 신청자 14만 4천여 명

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국자산관리공사 '새출발기금'의 채무조정 신청자가 지난달 누적 기준, 14만 4천여 명으로 전달보다 7천 명 늘었습니다.



채무조정액은 23조 천700억 원으로 집계됐습니다.



이중 매입형 채무조정자의 평균 원금 감면율은 70%, 중개형 채무조정의 평균 이자율 인하 폭은 5% 포인트로 나타났습니다.



