‘새출발기금’ 채무조정 신청자 14만 4천여 명
입력 2025.08.18 (11:51) 수정 2025.08.18 (16:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국자산관리공사 '새출발기금'의 채무조정 신청자가 지난달 누적 기준, 14만 4천여 명으로 전달보다 7천 명 늘었습니다.
채무조정액은 23조 천700억 원으로 집계됐습니다.
이중 매입형 채무조정자의 평균 원금 감면율은 70%, 중개형 채무조정의 평균 이자율 인하 폭은 5% 포인트로 나타났습니다.
채무조정액은 23조 천700억 원으로 집계됐습니다.
이중 매입형 채무조정자의 평균 원금 감면율은 70%, 중개형 채무조정의 평균 이자율 인하 폭은 5% 포인트로 나타났습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘새출발기금’ 채무조정 신청자 14만 4천여 명
-
- 입력 2025-08-18 11:51:26
- 수정2025-08-18 16:12:42
한국자산관리공사 '새출발기금'의 채무조정 신청자가 지난달 누적 기준, 14만 4천여 명으로 전달보다 7천 명 늘었습니다.
채무조정액은 23조 천700억 원으로 집계됐습니다.
이중 매입형 채무조정자의 평균 원금 감면율은 70%, 중개형 채무조정의 평균 이자율 인하 폭은 5% 포인트로 나타났습니다.
채무조정액은 23조 천700억 원으로 집계됐습니다.
이중 매입형 채무조정자의 평균 원금 감면율은 70%, 중개형 채무조정의 평균 이자율 인하 폭은 5% 포인트로 나타났습니다.
-
-
이이슬 기자 eslee31@kbs.co.kr이이슬 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.