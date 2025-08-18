국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”

동영상 고정 취소

민중기 특검의 당사 압수수색이 예고된 가운데, 국민의힘은 야당 탄압이라고 성토하며 총력 저지에 나섰습니다.



더불어민주당은 김형석 독립기념관장의 광복절 경축사 발언을 "망국적 주장"이라고 비판하며, 파면을 거듭 촉구했습니다.



특검의 압수수색 재시도에 대비해 당사에서 지도부 회의를 연 국민의힘.



특검의 당원 명부 요구는 당원 전체를 범죄자 취급하는 반인권적 야당 탄압이라며, 압수수색 협조 거부 의사를 거듭 확인했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "그들만의 대한민국을 만드는 이재명 정권의 무도한 특검 칼춤에 맞서 끝까지 싸울 것입니다."]



소속 의원들에게 비상 대기령을 내리고, 특검과 서울중앙지법 앞에서 현장 의원총회도 예고했습니다.



[김정재/국민의힘 정책위의장 : "이재명 정권에 다시 한번 촉구합니다. 정치 보복 즉각 중단하십시오. 정정당당하게 실력으로 승부하십시오."]



민주당은 "광복은 연합국의 승리로 얻은 선물" 발언으로 논란이 된, 김형석 독립기념관장의 즉각 파면을 거듭 촉구했습니다.



김 관장의 발언을 망언으로 규정하며, '역사 내란 세력 척결'을 주장했습니다.



[정청래/더불어민주당 대표 : "내란의 완전한 종식, 반헌법 세력의 철저한 척결만이 비극의 역사를 되풀이하지 않는 길입니다."]



순국선열과 독립운동가의 희생을 정면으로 부정하는 폭거란 비판도 이어졌습니다.



[김병기/더불어민주당 원내대표 : "역사를 왜곡하고, 국가를 위해 헌신한 순국 선열들을 폄훼하는 자 모두 오늘날의 매국노입니다."]



고 김대중 전 대통령 서거 16주기를 맞아, 여야 지도부는 국립서울현충원 열린 추모식에 참석했습니다.



광복절 특사로 사면·복권된 조국혁신당 조국 전 대표는 별도로 김 전 대통령 묘역을 참배하며 첫 공개 행보에 나섭니다.



KBS 뉴스 김유대입니다.



