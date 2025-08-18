이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”

동영상 고정 취소

오늘 을지국무회의를 주재한 이재명 대통령이 기존 남북 합의 가운데 가능한 부분부터 단계적으로 이행할 준비에 나서달라고 주문했습니다.



진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것이라며 싸울 필요가 없는 평화 상태가 가장 확실한 안보라고 강조했습니다.



이희연 기자입니다.



[리포트]



취임 이후 첫 을지 국무회의를 주재한 이재명 대통령, 안보 태세를 점검하며 총체적인 위기관리 능력을 키워야 한다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : "국가의 제1 책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 일입니다. 민관군이 참여하게 되는데, 실질적인 또 실효적인 연습이 되었으면 좋겠습니다."]



지금 필요한 것은 철통같은 대비 태세를 유지하는 것, 그리고 다른 한편으로는 긴장을 낮추기 위한 발걸음을 꾸준히 내딛는 용기라고 강조했습니다.



진짜 유능한 안보는 싸울 필요가 없는 평화 상태를 만드는 거라면서, 기존 합의 중 가능한 부분부터 단계적으로 이행할 것을 준비하라고 주문했습니다.



[이재명 대통령 : "작은 실천들이 조약돌처럼 쌓이면 상호 간에 신뢰가 회복될 것이고, 또 평화의 길도 넓어져서 남북이 함께 성장할 수 있는 그런 토대도 마련될 것입니다."]



앞서 광복절 경축사에서 밝힌 '9·19 군사 합의' 단계적 복원 방침의 연장선에 있는 발언으로 해석됩니다.



이와함께 문화산업 지원 방안의 구상도 밝혔습니다.



영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계적인 인기를 언급하며, K-컬처 육성이 중요하다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : "최근 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적으로 큰 인기를 끌면서 국립중앙박물관에 관람객이 몰려들고, 뮤지엄 굿즈도 연일 매진되고 있습니다."]



지원하되 간섭하지 않는다는 '팔길이 원칙' 아래, 문화 산업 인프라 확충 등 종합적인 대책을 마련해달라고 당부했습니다.



KBS 뉴스 이희연입니다.



촬영기자:김한빈 류재현/영상편집:이형주



