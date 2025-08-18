오늘부터 을지연습…“드론 등 새 안보 위협 대비”

동영상 고정 취소

행정안전부는 오늘부터 21일까지 나흘간 을지연습을 실시한다고 밝혔습니다.



이번 을지연습은 한·미 연합 군사연습과 연계해 '을지 자유의 방패'라는 명칭으로 시행되며, 드론과 위치정보시스템, 사이버 공격 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전 훈련을 강화했습니다.



오는 20일에는 공습 대피 훈련 등 전 국민이 참여하는 민방위훈련도 함께 시행합니다.



