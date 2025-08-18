이스라엘서 ‘가자시티 장악 반대’ 시위…“참극 반복될 것”

동영상 고정 취소

이스라엘에서 내각의 가자시티 점령 방침에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌습니다.



네타냐후 총리는 하마스 제거 없이 전쟁을 끝내면 10월 7일 같은 참극이 반복될 거라면서 가자시티 점령 계획을 재확인했습니다.



두바이에서 김개형 특파원입니다.



[리포트]



시위대가 고속도로에서 타이어에 불을 질러 차량 통행을 막았습니다.



예루살렘으로 통하는 터널도 시위대가 점거하자 경찰은 물대포를 쏘며 한명 한명 끌어냅니다.



이스라엘 내각의 군사 작전에 반대하며 종전을 촉구하는 대규모 시위가 이스라엘 곳곳에서 벌어졌습니다.



[시라 펜딕/시위 참가자 : "우리는 전쟁을 끝내고, 계속되는 가자 지구 전투가 아니라 합의를 통해 모든 인질을 돌려보내라고 요구하고 있습니다."]



하마스에 억류된 인질 가족 단체들은 현지 시각 어제 오전 6시 29분부터 총파업 돌입을 선언했습니다.



텔아비브의 '인질 광장'에는 하루 종일 많은 사람들이 몰렸고, 이날 저녁 행진에는 30만 명 이상이 참여했다고 주최 측은 집계했습니다.



함께 억류됐다 먼저 풀려난 인질의 약혼자는 아직 가자지구에 남아있는 인질의 생환을 호소했습니다.



[일라나 그리체프스키/생환 인질 : "사랑하는 마탄. 네가 돌아올 때까지, 너와 모든 인질이 돌아올 때까지 나는 싸울 거야."]



그러나 네타냐후 총리의 입장에는 변화가 없습니다.



하마스 제거 없이 종전에 합의하면 10월 7일의 참극이 반복될 것이라며 가자시티 점령 계획을 재천명했습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "하마스를 격퇴하지 않은 채 전쟁을 종식하자고 요구하는 이들은 하마스의 입장을 강화할 뿐입니다."]



이스라엘군은 이날 예멘의 친이란 후티 반군이 장악한 수도 사나의 발전소를 공습했습니다.



발전소에서 화재가 발생해 가동이 중단됐다고 반군 측은 밝혔습니다.



후티 반군도 반격에 나서 이스라엘 벤구리온 공항을 향해 미사일을 발사했다고 주장했습니다.



두바이에서 KBS 뉴스 김개형입니다.



영상편집:양의정/자료조사:김나영



