[기후는 말한다] 경기도 하천 80%, 생활용수용 ‘좋은 물’

경기도가 도내 주요 하천 133곳의 수질을 조사한 결과 약 80%가 '좋은물'에 해당하는 것으로 나타났습니다.



'좋은물'이란 생화학적 산소요구량이 리터당 3밀리그램 이하로 정수 처리 후 생활용수로 활용이 가능한 물을 의미합니다.



이번 수질 조사 결과는 2015년보다 약 22%p 개선된 것입니다.



