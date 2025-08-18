[기후는 말한다] 냉면·콩국수서 대장균…서울시, 식중독 예방 점검
입력 2025.08.18 (12:22) 수정 2025.08.18 (12:28)
서울시가 여름철 식중독 예방을 위해 음식점 1,985곳의 위생 상태를 점검하고 식품위생법을 위반한 15곳을 행정조치했습니다.
또, 팥빙수와 냉면, 콩국수 등 음식물을 수거해 검사한 결과, 기준치를 초과한 7건에 대해 영업정지 처분을 내렸습니다.
빙수에선 황색포도상구균, 냉면과 콩국수에선 대장균 등이 기준치를 초과해 검출됐으며, 대장균이 최대 50배 이상 검출된 업체도 있었습니다.
또, 팥빙수와 냉면, 콩국수 등 음식물을 수거해 검사한 결과, 기준치를 초과한 7건에 대해 영업정지 처분을 내렸습니다.
빙수에선 황색포도상구균, 냉면과 콩국수에선 대장균 등이 기준치를 초과해 검출됐으며, 대장균이 최대 50배 이상 검출된 업체도 있었습니다.
