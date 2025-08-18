[기후는 말한다] 냉면·콩국수서 대장균…서울시, 식중독 예방 점검

동영상 고정 취소

서울시가 여름철 식중독 예방을 위해 음식점 1,985곳의 위생 상태를 점검하고 식품위생법을 위반한 15곳을 행정조치했습니다.



또, 팥빙수와 냉면, 콩국수 등 음식물을 수거해 검사한 결과, 기준치를 초과한 7건에 대해 영업정지 처분을 내렸습니다.



빙수에선 황색포도상구균, 냉면과 콩국수에선 대장균 등이 기준치를 초과해 검출됐으며, 대장균이 최대 50배 이상 검출된 업체도 있었습니다.



