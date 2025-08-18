뉴스 12

아테네 역사 지구 ‘과잉 관광’에 새 숙소 건설 금지

입력 2025.08.18 (12:43) 수정 2025.08.18 (12:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미국, 이민 단속 여파…LA 보호소로 몰려든 반려동물

미국, 이민 단속 여파…LA 보호소로 몰려든 반려동물
일본, 폭염 속 에탄올 살포로 채소 수확량 ‘쑥’

일본, 폭염 속 에탄올 살포로 채소 수확량 ‘쑥’

다음
아테네 아크로폴리스 언덕 기슭의 플라카 지구.

파르테논 신전과 아고라, 비잔틴 교회 등 문화유산이 가득한 고대 아테네의 중심지입니다.

기념품을 파는 상점들과 넘쳐나는 쓰레기, 쿵쿵거리는 여행 가방 바퀴 소리 등으로 연중 내내 어수선합니다.

이곳을 찾는 관광객은 한 해 천만 명 가까운 수준, 그리스 인구와 맞먹는 수치입니다.

[두카스/아테네 시장 : "이곳은 그리스에서 가장 인기 있는 관광지인데요, 과잉 관광 위기에 직면한 듯합니다."]

주민들 삶의 질이 떨어지면서, 이곳이 여행자들만을 위한 곳은 아니라는 주민들 반발도 나오고 있습니다.

[멜리사스/플라카 지구 주민 : "플라카 지구는 이미 과잉 관광 피해 지역이 됐습니다."]

현 상황을 위기 수준이라고 진단한 아테네시는 급기야 숙소 단기 임대를 중단했습니다.

또 새 숙박 시설 건설을 막기로 결정을 내렸습니다.

'신들의 동네'로 불리던 플라카 지구가 영혼 없는 유원지로 전락하는 것을 더 이상 두고 봐서는 안 된다는 건데, 이 조치가 과잉 관광을 막을 수 있을지, 주목됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 아테네 역사 지구 ‘과잉 관광’에 새 숙소 건설 금지
    • 입력 2025-08-18 12:43:00
    • 수정2025-08-18 12:47:16
    뉴스 12
아테네 아크로폴리스 언덕 기슭의 플라카 지구.

파르테논 신전과 아고라, 비잔틴 교회 등 문화유산이 가득한 고대 아테네의 중심지입니다.

기념품을 파는 상점들과 넘쳐나는 쓰레기, 쿵쿵거리는 여행 가방 바퀴 소리 등으로 연중 내내 어수선합니다.

이곳을 찾는 관광객은 한 해 천만 명 가까운 수준, 그리스 인구와 맞먹는 수치입니다.

[두카스/아테네 시장 : "이곳은 그리스에서 가장 인기 있는 관광지인데요, 과잉 관광 위기에 직면한 듯합니다."]

주민들 삶의 질이 떨어지면서, 이곳이 여행자들만을 위한 곳은 아니라는 주민들 반발도 나오고 있습니다.

[멜리사스/플라카 지구 주민 : "플라카 지구는 이미 과잉 관광 피해 지역이 됐습니다."]

현 상황을 위기 수준이라고 진단한 아테네시는 급기야 숙소 단기 임대를 중단했습니다.

또 새 숙박 시설 건설을 막기로 결정을 내렸습니다.

'신들의 동네'로 불리던 플라카 지구가 영혼 없는 유원지로 전락하는 것을 더 이상 두고 봐서는 안 된다는 건데, 이 조치가 과잉 관광을 막을 수 있을지, 주목됩니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “기존 남북합의 <br>단계적 이행 준비”

이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.