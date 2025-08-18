일본, 폭염 속 에탄올 살포로 채소 수확량 ‘쑥’

동영상 고정 취소

[앵커]



폭염으로 채솟값이 급등하는 가운데 무더위에 강한 채소 재배법이 등장해 주목을 받고 있습니다.



[리포트]



풋콩을 재배하는 후카가와 씨, 지난해는 폭염으로 수확량이 70%나 줄었습니다.



고심 끝에 올해부터 알코올 일종인 에탄올을 희석해 열흘에 한 번씩 드론으로 뿌려봤습니다.



그랬더니 풋콩 수확량이 2배 늘었습니다.



[후카가와 다모히사/콩 재배 농민 : "지난해는 콩이 차지 않은 채 콩 껍질이 검게 변해 답답했는데, 올해는 충분히 자라 속이 제대로 찼어요."]



이 에탄올 살포법, 일본 이화학연구소 팀이 개발했습니다.



더위에 강한 채소 재배법을 연구하다 에탄올을 식물 뿌리에 흡수시키거나 잎에 뿌려주면 기온이 높아도 안정적으로 성장하는 것을 밝혀냈습니다.



[후카가와 다모히사/콩 재배 농민 : "에탄올이 모두 것의 해법은 아니지만, 해법이 하나 있다는 건 의미가 크죠."]



더위와 가뭄이 농사에 피할 수 없는 요인으로 작용하면서, 에탄올 재배법을 택하는 농가도 늘어나는 추세입니다.



KBS 월드 뉴스입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!