[여기는 키이우] 러, 우크라 도네츠크 집중 공습…젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

동영상 고정 취소

[앵커]



젤렌스키 우크라이나 대통령은 유럽의 단결을 촉구하면서 최종 협상에 앞서 휴전이 필요하단 입장을 강조하고 있는데요.



이런 가운데 러시아는 우크라이나 동부 지역을 집중 공습하고 있습니다.



우크라이나 현지에 나가 있는 취재 기자 연결합니다.



금철영 기자, 러시아가 동부 전선에 공습을 강화하고 있는 이유가 뭘까요?



[기자]



네, 저희 취재진이 지난 6월에 이곳 현지 취재를 했을 당시에 비하면, 현재 키이우 등 주요 도시에 대한 러시아의 공습은 계속되고는 있지만 그 빈도와 강도는 줄어드는 모습입니다.



대신 최전선 가운데서도 동부전선, 특히 도네츠크 지역을 중심으로 한 러시아의 공습은 격화되고 있습니다.



알래스카 미-러 정상회담에 이어 워싱턴에서 미국과 우크라이나 정상 간 회담이 예정돼 있는 만큼, 러시아가 점령한 동부 지역에 대한 영토적 요구를 분명히 하려는 의도가 있다는 분석입니다.



현재 우크라이나 도네츠크 지역은 70퍼센트 이상이 러시아군에 점령된 상태인데, 러시아군은 전략 요충지인 포크로우스크 장악을 위해 공세를 강화하고 있습니다.



우크라이나 공군은 러시아가 우크라이나 북부와 동부에 미사일과 드론 60여 대를 발사했고 우크라이나군은 이 중 40대 이상의 드론을 격추했다고 밝혔습니다.



우크라이나 당국은 일요일인 어제 하루 동안 러시아의 공격으로 5명의 민간인이 사망하고 11명이 다쳤다고 발표했습니다.



[앵커]



젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 방문에 앞서 유럽연합의 단결을 강조했는데, 어떤 의미로 봐야 할까요?



[기자]



네, 워싱턴에서 곧 열리게 될 정상회담에 유럽연합의 주요 지도자들도 참석하게 되는 만큼 이 자리에서 유럽연합이 우크라이나의 우군이 되어줄 것을 촉구한 것인데요.



젤렌스키 대통령은 EU 집행위원장과의 회담에서 "2022년 전면전이 시작됐을 때처럼 유럽이 단결하는 것이 중요하다"고 말했습니다.



또 미국이 말하는 종전과 평화 협상을 위해선 즉각적인 휴전이 필요하다는 입장도 강조했는데요.



EU 집행위원장은 유럽과 우크라이나를 보호할 수 있는 강력한 안전보장이 필요하다는 취지의 언급을 내놔서, 이번 워싱턴 회담에서 미국이 우크라이나에 대한 어떤 안전 보장책을 내놓을지도 관심을 모으고 있습니다.



지금까지 우크라이나 키이우에서 KBS 뉴스 금철영입니다.



촬영기자:신봉승 선상원/영상편집:사명환 양의정/자료조사:권애림



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!