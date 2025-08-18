월드24

[맵 브리핑] 중국의 ‘우쿵 AI’, 우주정거장에서 한 달 운영해 보니?

입력 2025.08.18 (15:21) 수정 2025.08.18 (15:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 키이우] 러, 우크라 도네츠크 집중 공습…젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

[여기는 키이우] 러, 우크라 도네츠크 집중 공습…젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
[맵 브리핑] 에어캐나다 승무원노조 파업…현장 복귀 명령 거부

[맵 브리핑] 에어캐나다 승무원노조 파업…현장 복귀 명령 거부

다음
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 맵 브리핑입니다.

오늘 첫 소식은 중국으로 갑니다.

중국이 우주정거장 우주비행사들의 활동 지원을 위해 처음으로 인공지능 대형언어모델을 활용하기 시작했습니다.

중국 관영 신화통신에 따르면 우주정거장 톈궁에서 활동 중인 유인 우주선, 선저우 20호 승무원들은 지난 15일 저녁 제3차 우주 선외활동을 마쳤는데요.

중국 우주인 과학연구훈련센터는 이번 선외활동 준비 중, '우쿵 AI'라는 대형언어모델이 지원 역할을 했다고 설명했습니다.

중국 우주정거장에 대형언어모델 기술이 적용된 건 이번이 처음입니다.

'우쿵 AI'는 지난달 15일, 톈저우 9호 화물우주선이 신형 우주복과 복숭아 등을 전달할 때, 함께 우주정거장에 도착한 것으로 전해졌는데요.

'우쿵 AI'는 최근까지 한 달 동안 우주정거장에서 안정적으로 운영됐는데, 궤도에서 복잡한 조작이나 고장 처리를 하는 우주비행사들을 위한 정보 제공과 심리 지원 등에도 활용됐다고 신화통신은 전했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] 중국의 ‘우쿵 AI’, 우주정거장에서 한 달 운영해 보니?
    • 입력 2025-08-18 15:21:38
    • 수정2025-08-18 15:29:40
    월드24
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 맵 브리핑입니다.

오늘 첫 소식은 중국으로 갑니다.

중국이 우주정거장 우주비행사들의 활동 지원을 위해 처음으로 인공지능 대형언어모델을 활용하기 시작했습니다.

중국 관영 신화통신에 따르면 우주정거장 톈궁에서 활동 중인 유인 우주선, 선저우 20호 승무원들은 지난 15일 저녁 제3차 우주 선외활동을 마쳤는데요.

중국 우주인 과학연구훈련센터는 이번 선외활동 준비 중, '우쿵 AI'라는 대형언어모델이 지원 역할을 했다고 설명했습니다.

중국 우주정거장에 대형언어모델 기술이 적용된 건 이번이 처음입니다.

'우쿵 AI'는 지난달 15일, 톈저우 9호 화물우주선이 신형 우주복과 복숭아 등을 전달할 때, 함께 우주정거장에 도착한 것으로 전해졌는데요.

'우쿵 AI'는 최근까지 한 달 동안 우주정거장에서 안정적으로 운영됐는데, 궤도에서 복잡한 조작이나 고장 처리를 하는 우주비행사들을 위한 정보 제공과 심리 지원 등에도 활용됐다고 신화통신은 전했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.