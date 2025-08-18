월드24

[뉴스의 2면] “보너스에 학자금 대출 탕감”…이민자 단속 인력 모집에 혈안

입력 2025.08.18 (15:33) 수정 2025.08.18 (15:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스의 2면] 가장 가난한 사람들의 삶부터 송두리째 흔드는 기후변화

[뉴스의 2면] 가장 가난한 사람들의 삶부터 송두리째 흔드는 기후변화
[오늘 한 컷] ‘높이 쌓아라’…인도 크리슈나 탄신 축제

[오늘 한 컷] ‘높이 쌓아라’…인도 크리슈나 탄신 축제

다음
다음은 월스트리트저널 소식입니다.

'$50,000 Signing Bonus, No Age Caps:' 5만 달러, 우리 돈 약 7천만 원의 채용 계약 보너스와 연령 제한 없음, 미 이민세관단속국, ICE가 내세운 인력 모집 조건입니다.

여기에 최대 6만 달러, 약 8천3백만 원의 학자금 대출도 탕감해 준다고 하는데요.

ICE는 추방 담당관, 범죄 수사관, 일반 변호사 등 3가지로 잠재적 직무를 분류하는데요.

추방 담당관의 연간 급여 수준은 4만 9천여 달러에서 10만 천여 달러, 약 7천만 원에서 1억 4천만 원이고 범죄 수사관은 6만 3천여 달러에서 14만 4천여 달러, 약 9천만 원에서 2억 원으로 홍보되고 있습니다.

뉴욕시와 시카고 경찰국의 신입 경찰관이 연간 6만 달러 조금 넘게 받는 것과 비교하면 경쟁력 있는 조건이라고 월스트리트저널은 짚었습니다.

또, 법 집행에 대한 연령 제한을 없애 40살 이상 지원자를 위한 추방 담당관 직위를 신설하고 퇴직한 집행관들을 다시 불러들이기 위해, 'return to mission' '임무로 돌아오라'는 캠페인도 벌이고 있는데요.

미 국토안보부는 이민세관단속국 인력 모집에 지금까지 11만 명 이상이 지원했다고 밝혔습니다.

월스트리트저널은 다만, 그 가운데 얼마나 많은 이들이 해당 직무를 수행할 수 있는 적격자인지는 명확하지 않다고 지적했습니다.

지금까지 뉴스의 2면이었습니다.

그래픽:강민수/자료조사:권애림/영상편집:김주은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스의 2면] “보너스에 학자금 대출 탕감”…이민자 단속 인력 모집에 혈안
    • 입력 2025-08-18 15:33:10
    • 수정2025-08-18 15:45:20
    월드24
다음은 월스트리트저널 소식입니다.

'$50,000 Signing Bonus, No Age Caps:' 5만 달러, 우리 돈 약 7천만 원의 채용 계약 보너스와 연령 제한 없음, 미 이민세관단속국, ICE가 내세운 인력 모집 조건입니다.

여기에 최대 6만 달러, 약 8천3백만 원의 학자금 대출도 탕감해 준다고 하는데요.

ICE는 추방 담당관, 범죄 수사관, 일반 변호사 등 3가지로 잠재적 직무를 분류하는데요.

추방 담당관의 연간 급여 수준은 4만 9천여 달러에서 10만 천여 달러, 약 7천만 원에서 1억 4천만 원이고 범죄 수사관은 6만 3천여 달러에서 14만 4천여 달러, 약 9천만 원에서 2억 원으로 홍보되고 있습니다.

뉴욕시와 시카고 경찰국의 신입 경찰관이 연간 6만 달러 조금 넘게 받는 것과 비교하면 경쟁력 있는 조건이라고 월스트리트저널은 짚었습니다.

또, 법 집행에 대한 연령 제한을 없애 40살 이상 지원자를 위한 추방 담당관 직위를 신설하고 퇴직한 집행관들을 다시 불러들이기 위해, 'return to mission' '임무로 돌아오라'는 캠페인도 벌이고 있는데요.

미 국토안보부는 이민세관단속국 인력 모집에 지금까지 11만 명 이상이 지원했다고 밝혔습니다.

월스트리트저널은 다만, 그 가운데 얼마나 많은 이들이 해당 직무를 수행할 수 있는 적격자인지는 명확하지 않다고 지적했습니다.

지금까지 뉴스의 2면이었습니다.

그래픽:강민수/자료조사:권애림/영상편집:김주은
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.