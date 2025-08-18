월드24

[월드24 날씨] 스페인, 45도 폭염에 산불 확산

입력 2025.08.18 (15:39) 수정 2025.08.18 (15:51)

[월드 플러스] 폭염에도 '인형 탈' 못 벗어…디즈니랜드에 쏟아진 비판

스페인에선 기록적인 폭염에 산불이 걷잡을 수 없이 번지고 있습니다.

일부 지역에선 한낮 기온이 45도 안팎까지 치솟은 가운데, 현재 20건 정도의 산불이 곳곳에서 확산하고 있는데요.

주택가로 불이 번져 잿더미로 변했고, 지난주에만 산불로 3명이 숨졌습니다.

소방 당국은 2000명 가까이 병력을 투입했지만 고온 건조한 날씨에 좀처럼 불길이 잡히지 않고 있습니다.

그나마 내일부턴 낮 기온이 조금씩 낮아질 것으로 보입니다.

다음은 대륙별 내일 날씨 살펴보겠습니다.

내일 오전에 서울 등 수도권엔 5~20mm의 비가 조금 지나겠습니다.

오후에는 대체로 흐리겠고, 서울의 낮 기온은 30도로 오늘과 비슷하겠습니다.

시드니에선 대기가 불안정해 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

낮 기온은 20도를 밑돌아 종일 서늘하겠습니다.

두바이와 카이로에선 한낮에 40도를 웃도는 심한 더위가 이어지겠습니다.

파리는 일 년 중 8월에 평균 40mm 정도로 가장 적은 양의 비가 내립니다.

내일은 비 예보가 나와 있습니다.

로스앤젤레스는 안개가 끼는 곳이 있겠고, 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.

지금까지 세계 날씨 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:남현서

최현미
최현미 기상캐스터

