사회 ‘3대 특검’ 수사

내란특검, 백혜련 의원 참고인 조사…“국힘 표결 방해 있었다”

입력 2025.08.18 (16:35) 수정 2025.08.18 (16:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

백혜련 더불어민주당 의원이 ‘국회 계엄 해제 방해’ 등 의혹과 관련해 조은석 내란 특별검사팀에 출석했습니다.

특검팀은 오늘(18일) 오후 4시쯤부터 백 의원을 참고인 신분으로 불러 조사 중입니다.

백 의원은 이날 특검팀에 출석하며 “당시는 국회의원이라면 누구라도 당연히 (본회의장에) 와서 표결해야 할 상황이었지만 국민의힘 의원들은 표결하지 않고 원내대표실에 있었다”며, “표결을 방해하려는 행위가 있었다고 생각한다”고 주장했습니다.

백 의원은 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참석해 찬성표를 던진 190명 중 한 명입니다.

특검팀은 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중입니다.

당시 추 전 원내대표는 비상 의원총회를 소집하며 장소를 국회에서 여의도 당사로 바꿨습니다. 이후 소집장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 다시 한 번 변경했습니다.

이로 인해 다수의 국민의힘 의원은 당시 계엄 해제 의결에 참석하지 못했고, 국회의 해제 요구 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐습니다.

특검팀은 백 의원을 상대로 계엄 당시 경찰이 의원과 보좌진 등의 국회 출입을 어떻게 막아섰는지, 국회로 출동해 경내로 진입한 군인들이 국회 봉쇄·침투 과정에서 어떤 움직임을 보였는지 등도 파악할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 내란특검, 백혜련 의원 참고인 조사…“국힘 표결 방해 있었다”
    • 입력 2025-08-18 16:35:11
    • 수정2025-08-18 16:36:50
    사회
백혜련 더불어민주당 의원이 ‘국회 계엄 해제 방해’ 등 의혹과 관련해 조은석 내란 특별검사팀에 출석했습니다.

특검팀은 오늘(18일) 오후 4시쯤부터 백 의원을 참고인 신분으로 불러 조사 중입니다.

백 의원은 이날 특검팀에 출석하며 “당시는 국회의원이라면 누구라도 당연히 (본회의장에) 와서 표결해야 할 상황이었지만 국민의힘 의원들은 표결하지 않고 원내대표실에 있었다”며, “표결을 방해하려는 행위가 있었다고 생각한다”고 주장했습니다.

백 의원은 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참석해 찬성표를 던진 190명 중 한 명입니다.

특검팀은 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중입니다.

당시 추 전 원내대표는 비상 의원총회를 소집하며 장소를 국회에서 여의도 당사로 바꿨습니다. 이후 소집장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 다시 한 번 변경했습니다.

이로 인해 다수의 국민의힘 의원은 당시 계엄 해제 의결에 참석하지 못했고, 국회의 해제 요구 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐습니다.

특검팀은 백 의원을 상대로 계엄 당시 경찰이 의원과 보좌진 등의 국회 출입을 어떻게 막아섰는지, 국회로 출동해 경내로 진입한 군인들이 국회 봉쇄·침투 과정에서 어떤 움직임을 보였는지 등도 파악할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
현예슬
현예슬 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
불출석 속 또 나온 증언 “尹, ‘계엄 다시 하면 된다’고 했다” [지금뉴스]

불출석 속 또 나온 증언 “尹, ‘계엄 다시 하면 된다’고 했다” [지금뉴스]
‘尹 대통령실 지지자 동원 의혹’ 신혜식 경찰 출석…“자료 많아”

‘尹 대통령실 지지자 동원 의혹’ 신혜식 경찰 출석…“자료 많아”
김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
김건희 구속 후 두번째 소환…‘통일교 현안 청탁’ 윤영호 구속 기소

김건희 구속 후 두번째 소환…‘통일교 현안 청탁’ 윤영호 구속 기소

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”

이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”
국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”

국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”
미국, 철강·알루미늄 파생 관세 <br>407개 품목 추가…대한국 수입액 118.9억달러

미국, 철강·알루미늄 파생 관세 407개 품목 추가…대한국 수입액 118.9억달러
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.