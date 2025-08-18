뉴스7(제주)

[대담] 제주형 행정구역 개편안 도민 토론회…향후 과제는?

입력 2025.08.18 (19:04) 수정 2025.08.18 (20:29)

[앵커]

앞서 보신 제주형 행정구역 개편안 도민 토론회를 더 짚어보겠습니다.

이번 토론회 좌장을 맡았던 강영진 한국갈등해결연구원장 스튜디오에 모셨습니다.

원장님 안녕하십니까?

이상봉 제주도의회 의장이 행정체제개편 관련한 도민 의견을 도의회에서 직접 듣겠다고 밝히며 사안이 긴박하게 흘러가고 있습니다.

여론조사를 위한 오늘 도민 토론회도 열었는데, 아직까지 지역 정가와 도민사회 혼란이 적지 않습니다.

이에 대해 어떻게 보십니까?

[앵커]

원장께서는 오늘 도민 토론회 좌장을 맡으셨어요.

토론회를 총평하신다면요?

[앵커]

이번 토론회에서의 핵심 쟁점은 무엇이었고, 어떤 이야기들이 오갔는지 간략하게 설명해 주실까요?

[앵커]

이번 토론회 좌장을 맡으면서 제주형 행정체제개편과 관련한 그동안의 도민 공론 절차와 제주도 건의안이 나온 과정을 살펴보셨을 건데요.

기존 도민 공론화 절차가 충분했다고 보십니까?

[앵커]

도의회 계획대로라면 이번 토론회를 기점으로 여론조사에 들어가게 될 텐데요.

앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할지 도움 말씀 주신다면요?

[앵커]

이번 도민 토론회가 행정구역 개편안에 대한 도민 인식에 얼마만큼 도움을 줬는지, 도민 의견을 듣는데 충분한 과정이었는지도 의회에서 잘 살펴봤으면 좋겠습니다.

오늘 말씀 감사합니다.

말씀 여기까지 듣겠습니다.

출연 감사합니다.

