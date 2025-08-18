전북도, 내년도 국가 예산 10조 원 확보에 총력
입력 2025.08.18 (19:07) 수정 2025.08.18 (19:30)
이달까지 정부가 내년도 국가 예산을 심의하는 가운데, 전북도가 국가 예산 10조 원 확보에 나섭니다.
김관영 전북도지사는 국가 예산에 반영이 불투명하거나 전북도가 제출한 사업보다 규모가 줄어들 것으로 예상되는 경우, 해당 부서가 사업 논리를 보강해 기획재정부 담당자에게 실시간 건의할 것을 당부했습니다.
이와 별도로 연말 집행 예정인 2차 추경 예산에 꼭 필요한 사업만 반영하는 등 효율적인 재정 운영을 주문했습니다.
