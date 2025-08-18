전주시정연구원, 국책 사업 추진단 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

전주시정연구원은 정부 정책 기조에 대응하기 위해 국책 사업 발굴 추진단을 운영합니다.



50여 명이 참여하는 국책 사업 추진단은 광역도시·SOC 분야와 신산업·경제 분야, 문화·체육·관광 분야, 복지·환경 분야, 4개 분과로 구성했습니다.



앞으로 인공지능 대전환과 피지컬 AI 대응, 탄소·수소·바이오 산업 등 전주시와 연관된 신규 국책 사업을 발굴할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!