“계엄은 윤-김 부부 공동 책임”…1만 1천여 명 소송
입력 2025.08.18 (19:11) 수정 2025.08.18 (19:36)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
만 천여 명을 대리하는 한 법률사무소가 비상계엄에 따른 정신적 손해 배상을 요구하는 위자료 청구 소송을 제기했습니다.
이들은 윤석열 전 대통령 부부가 김건희 여사의 사법적 압박을 피하기 위한 목적으로 비상 계엄을 자행했다며 부부가 함께 10만 원씩의 위자료를 지급해야 한다고 주장했습니다.
앞서 서울중앙지법은 지난달 비상계엄으로 정신적 피해를 봤다는 104명의 주장을 받아들여 윤 전 대통령이 1인당 10만 원씩 위자료를 지급하라 판결했습니다.
이들은 윤석열 전 대통령 부부가 김건희 여사의 사법적 압박을 피하기 위한 목적으로 비상 계엄을 자행했다며 부부가 함께 10만 원씩의 위자료를 지급해야 한다고 주장했습니다.
앞서 서울중앙지법은 지난달 비상계엄으로 정신적 피해를 봤다는 104명의 주장을 받아들여 윤 전 대통령이 1인당 10만 원씩 위자료를 지급하라 판결했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “계엄은 윤-김 부부 공동 책임”…1만 1천여 명 소송
-
- 입력 2025-08-18 19:11:00
- 수정2025-08-18 19:36:08
만 천여 명을 대리하는 한 법률사무소가 비상계엄에 따른 정신적 손해 배상을 요구하는 위자료 청구 소송을 제기했습니다.
이들은 윤석열 전 대통령 부부가 김건희 여사의 사법적 압박을 피하기 위한 목적으로 비상 계엄을 자행했다며 부부가 함께 10만 원씩의 위자료를 지급해야 한다고 주장했습니다.
앞서 서울중앙지법은 지난달 비상계엄으로 정신적 피해를 봤다는 104명의 주장을 받아들여 윤 전 대통령이 1인당 10만 원씩 위자료를 지급하라 판결했습니다.
이들은 윤석열 전 대통령 부부가 김건희 여사의 사법적 압박을 피하기 위한 목적으로 비상 계엄을 자행했다며 부부가 함께 10만 원씩의 위자료를 지급해야 한다고 주장했습니다.
앞서 서울중앙지법은 지난달 비상계엄으로 정신적 피해를 봤다는 104명의 주장을 받아들여 윤 전 대통령이 1인당 10만 원씩 위자료를 지급하라 판결했습니다.
-
-
이지현 기자 idl@kbs.co.kr이지현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.