생활숙박시설 갈등…이유는?

관광산업 활성화를 명분으로 호텔과 오피스텔을 결합한 '생활형 숙박시설'은 소유자가 거주할 수는 없는데요.



분양자들이 오피스텔로 용도변경을 2년째 요구하고 있지만, 창원시는 형평성에 위배되고, 특혜 소지도 있어 조심스러운 입장입니다.



보도에 최진석 기자입니다.



["창원시는 조속한 오피스텔 승인 절차 이행하라! 이행하라! 이행하라!"]



오는 10월 준공을 앞둔 290여 세대 규모 생활형 숙박시설 분양자들이 거리에 나섰습니다.



7억 4,000만 원에서 8억 8,000만 원을 주고 분양을 받았지만, 실거주를 할 수 없기 때문.



지난해 시행사를 상대로 계약 해지 소송을 낸 데 이어, 창원시에 오피스텔로 변경 승인을 해 줄 것을 요구하고 있습니다.



하지만, 주차면수가 문제입니다.



생활형 숙박시설에 설치된 주차면은 509대에 불과해 창원시 지침 658대보다 약 150대가 부족한 겁니다.



주차장을 추가 설치할 수 없어, 창원시에 내야 하는 기부채납금은 120억 원 가량.



창원시에 이 기준을 완화해 달라는 겁니다.



[박미준/창원센트럴 입주예정자협의회 회장 : "9월 말까지 그것(용도 변경)이 안 되면 그냥 생활 숙박시설로 준공해야 하고. 그러면 저희는 대출이 안 나오고, 잔금을 갚을 수가 없고. 그러면 그냥 파산이죠."]



창원시는 2002년 수립된 기준을 특정 단지를 위해 바꾸는 것은 형평성에 어긋날 뿐더러, 자칫 특혜 소지도 있다는 입장.



지역 주차난을 고려해 기부채납금 규모는 적정하게 부담했다고 밝혔습니다.



[창원시 관계자/음성변조 : "인근에 있는 오피스텔과 형평성이라든지, 원칙을 지키고 있던 것이 있기 때문에. 그것을 유지하면서도 오피스텔로 용도 변경이 가능할 수 있다는, 이제 출구를 열어주는 방향으로 고민을 한 것이거든요."]



창원시에 허가된 생활형 숙박시설은 모두 110곳.



오피스텔 전환 요구는 처음이어서 창원시의 명확하고 투명한 절차가 요구됩니다.



KBS 뉴스 최진석입니다.



촬영기자:조형수·이하우



