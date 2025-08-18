뉴스7(창원)

[여기는 진주] 산청군, 수해 중소기업·소상공인 100억 자금 지원 외

입력 2025.08.18 (19:32)

산청군이 극한호우로 피해를 입은 중소기업과 소상공인을 위해 100억 원 규모의 육성 자금을 확대 지원합니다.

이번 자금 지원은 경남신용보증재단을 통해 금융기관 신용·담보 대출과 보증 대출 방식으로 진행되며, 융자 한도는 최대 5억 원, 2년 거치 3년 균등분할 상환 조건입니다.

“남강댐 방류 대책”…내일 수자원공사 본사 항의 방문

사천 지역 어민들이 남강댐 방류로 인한 어업 피해 대책을 요구하며, 내일(19일) 한국수자원공사 본사를 항의 방문합니다.

남강댐 피해 대책위원회는 집중호우 때마다 남강댐의 대규모 방류로 해양 생태계 담수화와 방류 쓰레기 문제가 반복되고 있다며, 수자원공사에 대책을 촉구할 예정입니다.

진주상의, ‘일 경험’ 청년 인턴형 사업 선정

진주상공회의소가 올해 하반기 '미래 내일 일 경험' 인턴형 사업에 최종 선정됐습니다.

이번 사업은 청년에게 직무 체험 기회를 제공해 노동시장 진입을 촉진하는 프로그램으로, 참여 청년에게는 수당과 체류 지원비 등이 지원됩니다.

남해군, 보호수 28그루 생육 환경 실태 조사

남해군이 오는 10월까지 지역 내 보호수 28그루에 대한 생육 환경 실태 조사에 나섭니다.

남해군은 비파괴, 정밀 진단 장비를 활용해 보호수의 생육 상태를 확인하고, 수목별 장기 보존과 관리 계획을 수립할 계획입니다.

