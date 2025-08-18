2025년 을지연습 시작…대비 태세 점검

동영상 고정 취소

전쟁 등 국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일)부터 나흘 동안 실시됩니다.



강원도는 오늘(18일) 도청에서 강원도지사 주재로 '최초 상황 보고 회의'를 열었습니다.



또, 21일까지 전시 행정에 대비한 종합상황실을 운영하고, 기능별로 9개 반을 꾸려 훈련에 참여합니다.



특히 올해는 사이버·드론 테러에 대비한 대응과 협업에 훈련이 집중되고, 각 시군은 주민 이동과 공습 대비 민방위 훈련에 나섭니다.



