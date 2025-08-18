강원 휘발유·경유 가격 소폭 하락…하향 안정세

동영상 고정 취소

한국석유공사의 유가 정보시스템 오피넷을 보면, 오늘(18일) 기준, 강원도 내 주유소의 휘발유 평균 가격은 리터당 1,681.95원으로 지난주 같은 기간보다 1.41원 내렸습니다.



경유 평균 가격도 1,552.95원으로 1.3원 내렸습니다.



정유업계는 정부가 유류세 인하 조처를 연장하기로 한 가운데, 국제 유가 하락 영향 등으로 당분간 하향 안정세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!