강원 휘발유·경유 가격 소폭 하락…하향 안정세
입력 2025.08.18 (19:22) 수정 2025.08.18 (19:50)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국석유공사의 유가 정보시스템 오피넷을 보면, 오늘(18일) 기준, 강원도 내 주유소의 휘발유 평균 가격은 리터당 1,681.95원으로 지난주 같은 기간보다 1.41원 내렸습니다.
경유 평균 가격도 1,552.95원으로 1.3원 내렸습니다.
정유업계는 정부가 유류세 인하 조처를 연장하기로 한 가운데, 국제 유가 하락 영향 등으로 당분간 하향 안정세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
경유 평균 가격도 1,552.95원으로 1.3원 내렸습니다.
정유업계는 정부가 유류세 인하 조처를 연장하기로 한 가운데, 국제 유가 하락 영향 등으로 당분간 하향 안정세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원 휘발유·경유 가격 소폭 하락…하향 안정세
-
- 입력 2025-08-18 19:22:57
- 수정2025-08-18 19:50:47
한국석유공사의 유가 정보시스템 오피넷을 보면, 오늘(18일) 기준, 강원도 내 주유소의 휘발유 평균 가격은 리터당 1,681.95원으로 지난주 같은 기간보다 1.41원 내렸습니다.
경유 평균 가격도 1,552.95원으로 1.3원 내렸습니다.
정유업계는 정부가 유류세 인하 조처를 연장하기로 한 가운데, 국제 유가 하락 영향 등으로 당분간 하향 안정세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
경유 평균 가격도 1,552.95원으로 1.3원 내렸습니다.
정유업계는 정부가 유류세 인하 조처를 연장하기로 한 가운데, 국제 유가 하락 영향 등으로 당분간 하향 안정세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
-
-
강규엽 기자 basic@kbs.co.kr강규엽 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.