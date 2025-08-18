[집중인터뷰] 대형마트 연쇄 폐점, 지역 경제에 미칠 파장은?
입력 2025.08.18 (19:25) 수정 2025.08.18 (19:51)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
앞선 리포트에서 보신 것처럼 대형마트 폐점 사태가 지역 경제에 큰 파장을 일으키고 있는데요.
이번 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠지, 충남연구원 이민정 연구위원과 함께 짚어보겠습니다.
어서오세요.
홈플러스 문화점과 천안 신방점 등 충청권에서도 폐점이 이어지고 있습니다.
이번 연쇄 폐점 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠 것으로 보십니까?
[앵커]
특히 협력업체 직원들의 고용 불안, 협력사와 납품업체들의 매출 타격 등 지역 경제에 미칠 파장이 크다는 지적이 나옵니다.
이 부분은 어떻게 보십니까?
[앵커]
대형마트를 비롯한 오프라인 유통업계의 구조적 위기가 지속되고 있는데요.
폐점이 잇따르는 근본적인 원인은 무엇이라고 보십니까?
[앵커]
지역사회에서는 정부와 지자체가 나서야 한다는 목소리가 큽니다.
현시점에서 가장 시급히 마련해야 할 대응책은 무엇이라고 보십니까?
앞선 리포트에서 보신 것처럼 대형마트 폐점 사태가 지역 경제에 큰 파장을 일으키고 있는데요.
이번 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠지, 충남연구원 이민정 연구위원과 함께 짚어보겠습니다.
어서오세요.
홈플러스 문화점과 천안 신방점 등 충청권에서도 폐점이 이어지고 있습니다.
이번 연쇄 폐점 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠 것으로 보십니까?
[앵커]
특히 협력업체 직원들의 고용 불안, 협력사와 납품업체들의 매출 타격 등 지역 경제에 미칠 파장이 크다는 지적이 나옵니다.
이 부분은 어떻게 보십니까?
[앵커]
대형마트를 비롯한 오프라인 유통업계의 구조적 위기가 지속되고 있는데요.
폐점이 잇따르는 근본적인 원인은 무엇이라고 보십니까?
[앵커]
지역사회에서는 정부와 지자체가 나서야 한다는 목소리가 큽니다.
현시점에서 가장 시급히 마련해야 할 대응책은 무엇이라고 보십니까?
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [집중인터뷰] 대형마트 연쇄 폐점, 지역 경제에 미칠 파장은?
-
- 입력 2025-08-18 19:25:39
- 수정2025-08-18 19:51:28
[앵커]
앞선 리포트에서 보신 것처럼 대형마트 폐점 사태가 지역 경제에 큰 파장을 일으키고 있는데요.
이번 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠지, 충남연구원 이민정 연구위원과 함께 짚어보겠습니다.
어서오세요.
홈플러스 문화점과 천안 신방점 등 충청권에서도 폐점이 이어지고 있습니다.
이번 연쇄 폐점 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠 것으로 보십니까?
[앵커]
특히 협력업체 직원들의 고용 불안, 협력사와 납품업체들의 매출 타격 등 지역 경제에 미칠 파장이 크다는 지적이 나옵니다.
이 부분은 어떻게 보십니까?
[앵커]
대형마트를 비롯한 오프라인 유통업계의 구조적 위기가 지속되고 있는데요.
폐점이 잇따르는 근본적인 원인은 무엇이라고 보십니까?
[앵커]
지역사회에서는 정부와 지자체가 나서야 한다는 목소리가 큽니다.
현시점에서 가장 시급히 마련해야 할 대응책은 무엇이라고 보십니까?
앞선 리포트에서 보신 것처럼 대형마트 폐점 사태가 지역 경제에 큰 파장을 일으키고 있는데요.
이번 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠지, 충남연구원 이민정 연구위원과 함께 짚어보겠습니다.
어서오세요.
홈플러스 문화점과 천안 신방점 등 충청권에서도 폐점이 이어지고 있습니다.
이번 연쇄 폐점 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠 것으로 보십니까?
[앵커]
특히 협력업체 직원들의 고용 불안, 협력사와 납품업체들의 매출 타격 등 지역 경제에 미칠 파장이 크다는 지적이 나옵니다.
이 부분은 어떻게 보십니까?
[앵커]
대형마트를 비롯한 오프라인 유통업계의 구조적 위기가 지속되고 있는데요.
폐점이 잇따르는 근본적인 원인은 무엇이라고 보십니까?
[앵커]
지역사회에서는 정부와 지자체가 나서야 한다는 목소리가 큽니다.
현시점에서 가장 시급히 마련해야 할 대응책은 무엇이라고 보십니까?
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.