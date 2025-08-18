[집중인터뷰] 대형마트 연쇄 폐점, 지역 경제에 미칠 파장은?

동영상 고정 취소

앞선 리포트에서 보신 것처럼 대형마트 폐점 사태가 지역 경제에 큰 파장을 일으키고 있는데요.



이번 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠지, 충남연구원 이민정 연구위원과 함께 짚어보겠습니다.



어서오세요.



홈플러스 문화점과 천안 신방점 등 충청권에서도 폐점이 이어지고 있습니다.



이번 연쇄 폐점 사태가 지역 경제 전반에 어떤 영향을 미칠 것으로 보십니까?



[앵커]



특히 협력업체 직원들의 고용 불안, 협력사와 납품업체들의 매출 타격 등 지역 경제에 미칠 파장이 크다는 지적이 나옵니다.



이 부분은 어떻게 보십니까?



[앵커]



대형마트를 비롯한 오프라인 유통업계의 구조적 위기가 지속되고 있는데요.



폐점이 잇따르는 근본적인 원인은 무엇이라고 보십니까?



[앵커]



지역사회에서는 정부와 지자체가 나서야 한다는 목소리가 큽니다.



현시점에서 가장 시급히 마련해야 할 대응책은 무엇이라고 보십니까?



