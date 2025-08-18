‘형사고발’ 번진 볼파크 불법 전용…한화 뒤늦은 ‘환골탈태’

동영상 고정 취소

KBS 보도로 촉발된 한화이글스의 장애인석 불법 전용 실태가 결국 형사고발 사태로 번지는 모습입니다.



조만간 횡령과 배임, 사기 등의 혐의로 경찰에 고발될 예정인데, 한화 측은 뒤늦게 '환골탈태'를 선언했습니다.



박연선 기자입니다.



장애인석을 잔디 형 카펫으로 가리고, 그 위에 이동형 좌석을 설치해 특별석으로 판매한 한화이글스.



장애인석 전용 사실이 알려지자, 대전시의회 황경아 의원이 한화 구단을 이번 주 경찰에 고발하기로 했습니다.



황 의원은 단순한 행정 착오나 실수가 아닌 '악의적 인권 침해'라고 규정했습니다.



[황경아/대전시의회 의원 : "장애인석을 기만하면서 시민도 기만하는 아주 사기 행각의 극치라고 저는 보고 있습니다."]



고발장에는 횡령과 배임, 사기, 장애인편의증진법 위반 등의 혐의가 담길 예정입니다.



이와 별개로 그룹 차원의 인식 개선도 요구했습니다.



[황경아/대전시의회 의원 : "김승연 회장이 장애인에 대한 감수성이 만약에 있다면 강력하게 이런 부분에 대해 제재했을 것 아닙니까?"]



장애인 단체들도 지정석은 장애인 문화 향유권과 평등권을 보장하는 사회적 약속이라며, 책임자 문책과 재발 방지 대책을 촉구했습니다.



[남성우/대전장애인권익수호연대 위원장 : "단순한 구단 내부의 문제가 아니라 우리 사회 전체의 인권 의식 부재로 규정하고 이에 엄중히 경고한다."]



이에 대해 한화이글스는 "장애인 편의를 세심하게 관리하지 못했다"며, "장애인 단체 등과 논의해 수익 이상의 비용을 들여, 장애인의 관람 편의에 투자하겠다"고 밝혔습니다.



하지만 시정명령 이후에도 수개월 동안 묵살해 온 한화 구단이 얼마나 진정성을 보일지는 여전히 지켜볼 일입니다.



KBS 뉴스 박연선입니다.



촬영기자:안성복



