[여기는 충주] 충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가” 외

입력 2025.08.18 (19:29) 수정 2025.08.18 (19:39)

농촌 경관, 지역 자원으로…지역 회생 도와
[화제현장 이곳] “백두대간 오르며 아름다움 만끽해요”

[앵커]

이번에는 KBS 충주 스튜디오 연결해 북부권 소식 살펴보겠습니다.

박은지 아나운서, 전해주시죠.

[답변]

네, 충주입니다.

충주시는 올해 행정안전부의 재난 관리 평가에서 '우수' 등급을 받았다고 밝혔습니다.

또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.

행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.

제천 노후아파트 화재 안전 점검

제천시와 제천소방서, 한국 전기·가스안전공사가 이달 말까지 오래된 아파트의 화재 예방 안전 실태를 점검합니다.

점검 대상은 지어진 지 20년 이상 돼 스프링클러가 설치되지 않은 제천 지역 아파트 60여 곳인데요.

점검할 내용은 방화문, 화재 수신반 작동 여부와 피난 계단 확보, 가스 배관과 전기 배선 상태 등입니다.

단양 옛 금곡분교서 인공지능 활용 교육

단양군 단양읍에 있는 옛 단양초등학교 금곡분교에서 디지털 소외 계층을 위한 인공지능 활용 교육이 진행됩니다.

옛 금곡분교는 2023년 폐교 뒤, 단양군과 한 기업이 디지털 체험 시설인 '팝스월드'로 새단장해 운영하고 있는데요.

단양군은 이달부터 팝스월드에서 인공지능을 활용한 숏폼 영상 제작과 콘텐츠 수익화 교육 등 디지털 창작 프로그램을 운영한다고 밝혔습니다.

팝스월드는 그동안 4만여 명이 다녀가는 등 우수 민관 협력 시설로 평가받고 있습니다.

음성군, 대소읍 → 읍 승격 추진위원회 출범

음성군 대소면의 읍 승격을 위한 추진위원회가 오늘 출범했습니다.

추진위원회는 지역 주민과 원로, 사회단체 관계자 등 120여 명으로 구성됐는데요.

공동위원장은 민병덕 이장협의회장과 박종희 대소면장이 맡았습니다.

위원회는 대소면의 읍 승격을 위한 사전 준비와 성본산단 아파트 단지 입주민들의 정착을 지원하게 됩니다.

음성군 대소면의 내국인 인구는 지난달 말 기준, 만 9천 명을 넘어 읍 승격 기준인 2만 명에 근접하고 있습니다.

충주박물관, ‘중앙탑 해부학’ 주말 가족 체험 프로그램

충주박물관이 이번 주 토요일부터 연말까지 주말마다 어린이 자녀를 둔 가족들을 위한 중앙탑 해부학 실습 프로그램을 운영합니다.

프로그램은 중앙탑의 역사적 의미와 석탑 구조 이해를 비롯해 게임으로 중앙탑과 친해지기, 다양한 재료로 탑 쌓아보기 등 체험·창작 활동으로 진행되는데요.

프로그램은 주말마다 오전 10시부터 2시간 동안 무료로 운영되고, 회차별로 8가족씩 선착순으로 참여할 수 있습니다.

지금까지 충주에서 전해드렸습니다.

촬영기자:최영준/영상편집:정진욱

