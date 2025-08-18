[여기는 충주] 충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가” 외

동영상 고정 취소

충주시는 올해 행정안전부의 재난 관리 평가에서 '우수' 등급을 받았다고 밝혔습니다.



또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.



행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.



제천 노후아파트 화재 안전 점검



제천시와 제천소방서, 한국 전기·가스안전공사가 이달 말까지 오래된 아파트의 화재 예방 안전 실태를 점검합니다.



점검 대상은 지어진 지 20년 이상 돼 스프링클러가 설치되지 않은 제천 지역 아파트 60여 곳인데요.



점검할 내용은 방화문, 화재 수신반 작동 여부와 피난 계단 확보, 가스 배관과 전기 배선 상태 등입니다.



단양 옛 금곡분교서 인공지능 활용 교육



단양군 단양읍에 있는 옛 단양초등학교 금곡분교에서 디지털 소외 계층을 위한 인공지능 활용 교육이 진행됩니다.



옛 금곡분교는 2023년 폐교 뒤, 단양군과 한 기업이 디지털 체험 시설인 '팝스월드'로 새단장해 운영하고 있는데요.



단양군은 이달부터 팝스월드에서 인공지능을 활용한 숏폼 영상 제작과 콘텐츠 수익화 교육 등 디지털 창작 프로그램을 운영한다고 밝혔습니다.



팝스월드는 그동안 4만여 명이 다녀가는 등 우수 민관 협력 시설로 평가받고 있습니다.



음성군, 대소읍 → 읍 승격 추진위원회 출범



음성군 대소면의 읍 승격을 위한 추진위원회가 오늘 출범했습니다.



추진위원회는 지역 주민과 원로, 사회단체 관계자 등 120여 명으로 구성됐는데요.



공동위원장은 민병덕 이장협의회장과 박종희 대소면장이 맡았습니다.



위원회는 대소면의 읍 승격을 위한 사전 준비와 성본산단 아파트 단지 입주민들의 정착을 지원하게 됩니다.



음성군 대소면의 내국인 인구는 지난달 말 기준, 만 9천 명을 넘어 읍 승격 기준인 2만 명에 근접하고 있습니다.



충주박물관, ‘중앙탑 해부학’ 주말 가족 체험 프로그램



충주박물관이 이번 주 토요일부터 연말까지 주말마다 어린이 자녀를 둔 가족들을 위한 중앙탑 해부학 실습 프로그램을 운영합니다.



프로그램은 중앙탑의 역사적 의미와 석탑 구조 이해를 비롯해 게임으로 중앙탑과 친해지기, 다양한 재료로 탑 쌓아보기 등 체험·창작 활동으로 진행되는데요.



프로그램은 주말마다 오전 10시부터 2시간 동안 무료로 운영되고, 회차별로 8가족씩 선착순으로 참여할 수 있습니다.



