[화제현장 이곳] “백두대간 오르며 아름다움 만끽해요”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

[앵커]



지난주 3박 4일 동안 우리 지역의 백두대간을 오르며 의미 있는 탐사를 한 사람들이 있습니다.



생태환경을 살펴보고 보전과 보존의 가치를 알리기 위한 백두대간 생태문화탐사대의 산행을 취재했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!