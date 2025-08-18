뉴스7(제주)

[이슈톡] 코로나19 다시 재유행?…“앞으로 2주가 고비”

입력 2025.08.18 (19:30) 수정 2025.08.18 (20:40)

[앵커]

최근 전국적으로 코로나19 감염환자 증가세가 심상치 않습니다.

제주에서도 최근 5주간 코로나19 검출률이 급증해 재유행에 대한 우려도 커지고 있는데요.

앞으로 2주가 확산 고비가 될 것으로 전망되고 있습니다.

김태철 제주도 감염병관리팀장 전화 연결해 자세히 알아봅니다.

김 팀장님, 안녕하십니까?

현재 제주지역 코로나19 상황은 어떻습니까?

[앵커]

제주지역에서의 코로나19 발생 특징이 있다면, 자세히 설명 부탁드립니다.

[앵커]

다른 지자체의 경우 전담 대응팀을 꾸리는 등 선제 대응에 나서고 있는데요.

제주는 어떻습니까?

[앵커]

정부에서는 앞으로 2주를 고비로 전망하던데요.

어린이집과 학교 개학 등 단체생활이 시작되는 시기와 겹치기도 합니다.

재확산 예방을 위한 부탁의 말씀이 있다면요?

[앵커]

우린 이미 경험해 알고 있습니다.

코로나19 재유행을 막으려면 실내환기 등 기본적인 예방 수칙 준수가 중요하다는 것 말이죠.

고비를 잘 넘길 수 있도록 보건 당국의 철저한 관리도 잘 부탁드립니다.

오늘 말씀 감사합니다.

연결 고맙습니다.

