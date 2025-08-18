[이슈톡] 코로나19 다시 재유행?…“앞으로 2주가 고비”
입력 2025.08.18 (19:30) 수정 2025.08.18 (20:40)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
최근 전국적으로 코로나19 감염환자 증가세가 심상치 않습니다.
제주에서도 최근 5주간 코로나19 검출률이 급증해 재유행에 대한 우려도 커지고 있는데요.
앞으로 2주가 확산 고비가 될 것으로 전망되고 있습니다.
김태철 제주도 감염병관리팀장 전화 연결해 자세히 알아봅니다.
김 팀장님, 안녕하십니까?
현재 제주지역 코로나19 상황은 어떻습니까?
[앵커]
제주지역에서의 코로나19 발생 특징이 있다면, 자세히 설명 부탁드립니다.
[앵커]
다른 지자체의 경우 전담 대응팀을 꾸리는 등 선제 대응에 나서고 있는데요.
제주는 어떻습니까?
[앵커]
정부에서는 앞으로 2주를 고비로 전망하던데요.
어린이집과 학교 개학 등 단체생활이 시작되는 시기와 겹치기도 합니다.
재확산 예방을 위한 부탁의 말씀이 있다면요?
[앵커]
우린 이미 경험해 알고 있습니다.
코로나19 재유행을 막으려면 실내환기 등 기본적인 예방 수칙 준수가 중요하다는 것 말이죠.
고비를 잘 넘길 수 있도록 보건 당국의 철저한 관리도 잘 부탁드립니다.
오늘 말씀 감사합니다.
연결 고맙습니다.
최근 전국적으로 코로나19 감염환자 증가세가 심상치 않습니다.
제주에서도 최근 5주간 코로나19 검출률이 급증해 재유행에 대한 우려도 커지고 있는데요.
앞으로 2주가 확산 고비가 될 것으로 전망되고 있습니다.
김태철 제주도 감염병관리팀장 전화 연결해 자세히 알아봅니다.
김 팀장님, 안녕하십니까?
현재 제주지역 코로나19 상황은 어떻습니까?
[앵커]
제주지역에서의 코로나19 발생 특징이 있다면, 자세히 설명 부탁드립니다.
[앵커]
다른 지자체의 경우 전담 대응팀을 꾸리는 등 선제 대응에 나서고 있는데요.
제주는 어떻습니까?
[앵커]
정부에서는 앞으로 2주를 고비로 전망하던데요.
어린이집과 학교 개학 등 단체생활이 시작되는 시기와 겹치기도 합니다.
재확산 예방을 위한 부탁의 말씀이 있다면요?
[앵커]
우린 이미 경험해 알고 있습니다.
코로나19 재유행을 막으려면 실내환기 등 기본적인 예방 수칙 준수가 중요하다는 것 말이죠.
고비를 잘 넘길 수 있도록 보건 당국의 철저한 관리도 잘 부탁드립니다.
오늘 말씀 감사합니다.
연결 고맙습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [이슈톡] 코로나19 다시 재유행?…“앞으로 2주가 고비”
-
- 입력 2025-08-18 19:30:37
- 수정2025-08-18 20:40:37
[앵커]
최근 전국적으로 코로나19 감염환자 증가세가 심상치 않습니다.
제주에서도 최근 5주간 코로나19 검출률이 급증해 재유행에 대한 우려도 커지고 있는데요.
앞으로 2주가 확산 고비가 될 것으로 전망되고 있습니다.
김태철 제주도 감염병관리팀장 전화 연결해 자세히 알아봅니다.
김 팀장님, 안녕하십니까?
현재 제주지역 코로나19 상황은 어떻습니까?
[앵커]
제주지역에서의 코로나19 발생 특징이 있다면, 자세히 설명 부탁드립니다.
[앵커]
다른 지자체의 경우 전담 대응팀을 꾸리는 등 선제 대응에 나서고 있는데요.
제주는 어떻습니까?
[앵커]
정부에서는 앞으로 2주를 고비로 전망하던데요.
어린이집과 학교 개학 등 단체생활이 시작되는 시기와 겹치기도 합니다.
재확산 예방을 위한 부탁의 말씀이 있다면요?
[앵커]
우린 이미 경험해 알고 있습니다.
코로나19 재유행을 막으려면 실내환기 등 기본적인 예방 수칙 준수가 중요하다는 것 말이죠.
고비를 잘 넘길 수 있도록 보건 당국의 철저한 관리도 잘 부탁드립니다.
오늘 말씀 감사합니다.
연결 고맙습니다.
최근 전국적으로 코로나19 감염환자 증가세가 심상치 않습니다.
제주에서도 최근 5주간 코로나19 검출률이 급증해 재유행에 대한 우려도 커지고 있는데요.
앞으로 2주가 확산 고비가 될 것으로 전망되고 있습니다.
김태철 제주도 감염병관리팀장 전화 연결해 자세히 알아봅니다.
김 팀장님, 안녕하십니까?
현재 제주지역 코로나19 상황은 어떻습니까?
[앵커]
제주지역에서의 코로나19 발생 특징이 있다면, 자세히 설명 부탁드립니다.
[앵커]
다른 지자체의 경우 전담 대응팀을 꾸리는 등 선제 대응에 나서고 있는데요.
제주는 어떻습니까?
[앵커]
정부에서는 앞으로 2주를 고비로 전망하던데요.
어린이집과 학교 개학 등 단체생활이 시작되는 시기와 겹치기도 합니다.
재확산 예방을 위한 부탁의 말씀이 있다면요?
[앵커]
우린 이미 경험해 알고 있습니다.
코로나19 재유행을 막으려면 실내환기 등 기본적인 예방 수칙 준수가 중요하다는 것 말이죠.
고비를 잘 넘길 수 있도록 보건 당국의 철저한 관리도 잘 부탁드립니다.
오늘 말씀 감사합니다.
연결 고맙습니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
제주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.