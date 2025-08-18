[이슈톡] 코로나19 다시 재유행?…“앞으로 2주가 고비”

동영상 고정 취소

[앵커]



최근 전국적으로 코로나19 감염환자 증가세가 심상치 않습니다.



제주에서도 최근 5주간 코로나19 검출률이 급증해 재유행에 대한 우려도 커지고 있는데요.



앞으로 2주가 확산 고비가 될 것으로 전망되고 있습니다.



김태철 제주도 감염병관리팀장 전화 연결해 자세히 알아봅니다.



김 팀장님, 안녕하십니까?



현재 제주지역 코로나19 상황은 어떻습니까?



[앵커]



제주지역에서의 코로나19 발생 특징이 있다면, 자세히 설명 부탁드립니다.



[앵커]



다른 지자체의 경우 전담 대응팀을 꾸리는 등 선제 대응에 나서고 있는데요.



제주는 어떻습니까?



[앵커]



정부에서는 앞으로 2주를 고비로 전망하던데요.



어린이집과 학교 개학 등 단체생활이 시작되는 시기와 겹치기도 합니다.



재확산 예방을 위한 부탁의 말씀이 있다면요?



[앵커]



우린 이미 경험해 알고 있습니다.



코로나19 재유행을 막으려면 실내환기 등 기본적인 예방 수칙 준수가 중요하다는 것 말이죠.



고비를 잘 넘길 수 있도록 보건 당국의 철저한 관리도 잘 부탁드립니다.



오늘 말씀 감사합니다.



연결 고맙습니다.



