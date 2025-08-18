뉴스 7

‘KBS AI 가이드라인’ 제정…“AI 활용 명확히”

입력 2025.08.18 (19:35) 수정 2025.08.18 (19:50)

KBS가 방송 제작 등에 AI 기술을 활용할 경우 지켜야 할 기본 원칙 등을 담은 'AI 가이드라인'을 제정했습니다.

가이드라인에는 AI로 생성한 글이나 영상, 오디오 등이 콘텐츠 제작에 핵심 요소로 쓰였다면, AI 활용 사실을 명확히 알리는 '투명성' 조항과 함께 뉴스 등에 AI를 활용할 경우 공정성, 정확성을 특별히 고려하도록 하는 '공영성' 조항 등이 포함됐습니다.

지난 3월 KBS는 'AI 방송 원년'을 선포했으며, 지난달엔 KBS-네이버 간 AI 분야 포괄적 업무 제휴를 체결했습니다.

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

